12. sınıf 1. dönem ve 2. dönem konuları
Yükseköğretim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Üniversite adayları YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf." ifadelerine yer verildi. Peki 12. sınıf 2. dönem edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve matematik konuları hangileri?
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM KONULARI
Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
Küçürek (Minimal) Hikâye
Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri,
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiiri
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM KONULARI
4. Ünite: Roman
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dünyası Edebiyatında Roman
Dünya Edebiyatında Roman
Paragrafta Anlam
5. Ünite: Tiyatro
1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
6. Ünite: Deneme
Dünya Edebiyatında Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
7. Ünite: Söylev (Nutuk)
Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
YKS MATEMATİK 1.DÖNEM KONULARI
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Trigonometri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12.SINIF FİZİK 1.DÖNEM KONULARI
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
YKS KİMYA 1.DÖNEM KONULARI
Kimya ve Elektrik
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
Anorganik ve Organik Bileşikler
Basit Formül ve Molekül Formülü
Doğada Karbon
Lewis Formülleri
Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12.SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM MÜFREDAT KONULARI
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Canlılık ve Enerji
Fotosentez
Kemosentez
Hücresel Solunum
YKS TARİH 1.DÖNEM KONULARI
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya
Millî Mücadele
Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı
12.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM KONULARI
Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri
YKS MATEMATİK 2.DÖNEM KONULARI
5. ÜNİTE: Türev
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları
6. ÜNİTE: İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları
7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
2. Dönem Geometri Konuları
7. ÜNİTE: Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi
12.SINIF FİZİK 2.DÖNEM KONULARI
4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite
5. ÜNİTE: Modern Fizik
Özel Görelilik
Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri
Yarı İletken Teknolojisi
Süper İletkenler
Nanoteknoloji
Laser Işınları
YKS KİMYA 2.DÖNEM KONULARI
3. ÜNİTE: Organik Bileşikler
Hidrokarbonlar
Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler
Esterler
4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
Sürdürülebilirlik
Nanoteknoloji
12.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM MÜFREDAT KONULARI
3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre
Canlılar ve Çevre
YKS TARİH 2.DÖNEM KONULARI
2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları
4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
1950'lerde Türkiye
7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1990 Sonrasında Türkiye
1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri
COĞRAFYA 12.SINIF 2.DÖNEM KONULARI
Küresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve ÜlkelerKüresel Ticaret
Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye Turizmi
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
Türkiye'nin Turizm Politikaları
Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
3. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Jeopolitik Konum
Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
Türk Kültürü Havzası
Ülkeler Arası Etkileşim
Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
Enerji Güzergahları ve Etkileri
Çatışma Bölgeleri
4. Ünite: Çevre ve Toplum
Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Doğal Çevrenin Sınırlılığı
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
Çevre Politikaları
Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
Çevresel Örgütler
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler
2. Dönem Din Kültürü Konuları
3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
Yesevilik
Kadirilik
Rifailik
Mevlevilik
Nakşibendilik
Alevilik-Bektaşilik
Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm
2. Dönem Yabancı Dil Konuları
12.5 Psychology – Psikoloji
12.6 Favors – İyilik
12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
12.9 Technology – Teknoloji
12.10 Manners – Davranış, Tutum
2. Dönem Mantık Konuları
3. Ünite: Mantık ve Dil
Dilin Farklı Görevleri
Düşünce ve Dil İlişkisi
Dilin Görevleri
Bilgi Aktarma ve Dil
Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
Anlama ve Tanımlara
Anlama
Tanımlama
Sembolik Mantığa Giriş
Önermeler Mantığı
Önerme ve Yapısı
Basit ve Bileşik Önermeler
Önerme Eklemleri
Çıkarım
Sembolleştirme
Yorumlama
Doğruluk Çizelgesi
Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
Niceleme Mantığı
Sembolleştirme
Temel Kavramlar
Temel Kurallar
Geçerlilik
Çok Değerli Mantık
Üç Değerli Mantık
Bulanık Mantık