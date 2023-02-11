Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir son dakika açıklamasında bulundu. LGS ve YKS sınavı ile ilgili bilgi veren Bakan Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır.'' dedi. Peki, 12. Sınıf müfredat konuları hangileri? YKS 12. sınıf konuları haberimizde.