YKS 200,210,220,230,240,250,260 ve 270 puanla tercih edilebilecek üniversiteler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrencinin araştırdığı konular arasında yer aldı. YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu nedenle öğrenciler aldığı puanla hangi bölüm ve üniversitelere yerleşebileceğini şimdiden merak ediyor. Üniversitelerin alım yaptığı puanlar fakülte ve bölümlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki YKS 200,210,220,230,240,250,260 ve 270 puanla nereye girebilirim? İşte detaylar.

YKS 200,210,220,230,240,250,260 VE 270 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Üniversitelerin her yıl alım yaptığı tavan ve taban puanlar değişkenlik gösteriyor. Sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre yüksek veya düşük yapan öğrenci sayısı değiştiğinden üniversite puanları da farklı olmaktadır. Üniversitelerin en yüksek alım yaptığı puan tavan olarak tanımlanırken en düşük alım yaptığı puan ise taban puan olarak adlandırılmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü en düşük puan 234 (TYT)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Evde Hasta Bakımı 252 puan (TYT)

Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık Elektrik Bölümü 269 puan (TYT)

Aksaray Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 263 puan (TYT)

Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü 276 puan (TYT)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)

Harita ve Kadastro 2 TYT 50 2 655360 262.35576

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 50 2 1097807 224.87228

İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 617670 266.11433

Makine 2 TYT 60 2 635812 264.26984

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT 70 2 770701 251.95521

Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT 70 2 804674 249.07250

Makine 2 TYT 60 2 585315 269.50155

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)

Adalet 2 TYT 80 2 584136 269.62940

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 TYT 40 1 17 679286 260.07304

Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 65 2 487807 280.89529

Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT 70 2 552805 273.09309

Odyometri 2 TYT 65 2 577477 270.34505

Radyoterapi 2 TYT 70 2 631824 264.67376

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)

Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 35 1 1035280 229.68222

Elektronik Teknolojisi 2 TYT 25 1 1616264 181.61831

İnşaat Teknolojisi 2 TYT 40 1 1471603 198.80756

Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 35 1 1505801 196.47046

Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 1019519 230.92646

Tapu ve Kadastro 2 TYT 40 1 1113019 223.74046

Eczane Hizmetleri 2 TYT 35 1 656186 262.27773

Optisyenlik 2 TYT 30 1 902778 240.76600

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 30 1 1272467 211.98235

2023 YKS KONTENJAN SAYISI

YKS tercih kılavuzu kapsamında 2023 yılında 2, 4 yıllık üniversitelerin tüm oturumlarda (TYT, AYT, YDT) toplam kontenjan sayısı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Yine kılavuz çerçevesinde başta hukuk, tıp, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik başta olmak üzere başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri de yayımlandı.















