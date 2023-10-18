YKS 2024
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bir yıl içerisinde birçok sınav düzenleniyor. ÖSYM 2024 sınav takvimi de önümüzdeki sene gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. Özellikle KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS ve DGS gibi sınavların ne zaman yapılacağı büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS 2024 ne zaman yapılacak?
2024 YKS NE ZAMAN?
2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK
ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.
YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI
TYT SORU DAĞILIMI
TÜRKÇE : 40 soru
MATEMATİK : 40 soru
SOSYAL BİLİMLER
TARİH : 5 soru
COĞRAFYA : 5 soru
FELSEFE : 5 soru
DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru
FEN BİLİMLERİ
FİZİK : 7 soru
KİMYA : 7 soru
BİYOLOJİ : 6 soru
TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.
AYT SORU DAĞILIMI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soru
SOSYAL BİLİMLER: 1
TARİH: 10 soru
COĞRAFYA: 6 soru
SOSYAL BİLİMLER: 2
TARİH: 11 soru
COĞRAFYA: 11 soru
FELSEFE GRUBU : 12 soru
DİN KÜLTÜRÜ: 6 soru
MATEMATİK: 40 soru
FEN BİLİMLERİ
FİZİK: 14 soru
KİMYA: 13 soru
BİYOLOJİ: 13 soru
YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.
YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.