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YKS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM üniversite sınv tarihi

Üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

15:22 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS 2024

YKS 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bir yıl içerisinde birçok sınav düzenleniyor. ÖSYM 2024 sınav takvimi de önümüzdeki sene gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. Özellikle KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS ve DGS gibi sınavların ne zaman yapılacağı büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS 2024 ne zaman yapılacak?

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.

YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI

TYT SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE : 40 soru

MATEMATİK : 40 soru

SOSYAL BİLİMLER

TARİH : 5 soru

COĞRAFYA : 5 soru

FELSEFE : 5 soru

DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru

FEN BİLİMLERİ

FİZİK : 7 soru

KİMYA : 7 soru

BİYOLOJİ : 6 soru

TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.

AYT SORU DAĞILIMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soru

SOSYAL BİLİMLER: 1

TARİH: 10 soru

COĞRAFYA: 6 soru

SOSYAL BİLİMLER: 2

TARİH: 11 soru

COĞRAFYA: 11 soru

FELSEFE GRUBU : 12 soru

DİN KÜLTÜRÜ: 6 soru

MATEMATİK: 40 soru

FEN BİLİMLERİ

FİZİK: 14 soru

KİMYA: 13 soru

BİYOLOJİ: 13 soru

YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.



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#üniversite sınavı
#ösym
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