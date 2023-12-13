Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bir yıl içerisinde birçok sınav düzenleniyor. ÖSYM 2024 sınav takvimi de önümüzdeki sene gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. Özellikle KPSS, YKS, ALES, MSÜ, YDS ve DGS gibi sınavların ne zaman yapılacağı büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS 2024 ne zaman yapılacak?

YKS, TYT, AYT, YDT 2024 BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı! YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI

TYT SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE : 40 soru

MATEMATİK : 40 soru

SOSYAL BİLİMLER

TARİH : 5 soru

COĞRAFYA : 5 soru

FELSEFE : 5 soru

DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru

FEN BİLİMLERİ

FİZİK : 7 soru

KİMYA : 7 soru

BİYOLOJİ : 6 soru

TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.

AYT SORU DAĞILIMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soru

SOSYAL BİLİMLER: 1

TARİH: 10 soru

COĞRAFYA: 6 soru

SOSYAL BİLİMLER: 2

TARİH: 11 soru

COĞRAFYA: 11 soru

FELSEFE GRUBU : 12 soru

DİN KÜLTÜRÜ: 6 soru

MATEMATİK: 40 soru

FEN BİLİMLERİ

FİZİK: 14 soru

KİMYA: 13 soru

BİYOLOJİ: 13 soru

YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.







