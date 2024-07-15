"YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri Temmuz'da mı yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih tarihleri için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavlarına 3 milyondan fazla aday katılım gösterdi. Adaylar bir yandan sonuçları beklerken bir yandan da alacakları puanlar doğrultusunda tercih dönemine odaklandı. Peki YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri Temmuz'da mı yapılacak?
YKS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz 2024’te açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.
Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor. Kesin tarihler belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.