"YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri Temmuz'da mı yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih tarihleri için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavlarına 3 milyondan fazla aday katılım gösterdi. Adaylar bir yandan sonuçları beklerken bir yandan da alacakları puanlar doğrultusunda tercih dönemine odaklandı. Peki YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri Temmuz'da mı yapılacak?