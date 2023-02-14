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2023 YKS başvuru tarihleri için gözler ÖSYM'de!

ÖSYM'nin düzenlediği üniversitelere giriş sınavı olan YKS için geri sayım devam ederken sınav başvuru tarihlerinde değişiklik olabileceği gündemde. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem nedeniyle tüm ülkede eğitim öğretime ara verilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'de 12. sınıf 2. dönem konularının YKS'de yer almayacağını duyurdu. Peki YKS başvurusu ne zaman başlayacak? YKS başvurular ertelenecek mi? İşte ayrıntılı bilgiler...

13:10 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
YKS başvuru tarihi

YKS başvuru tarihi

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçerken, YKS sınavı 2023'ten ikinci dönem konuları kaldırıldı. Bu noktada "YKS ertelenecek mi, YKS ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk açıklanan ÖSYM sınav takviminde üniversite sınavı tarihi 17 – 18 Haziran 2023 olarak belirlenirken, daha sonra sınav takvimi geri çekilmişti. Peki, YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

YKS TARİHİ ERTELENDİ Mİ 2023? BAKAN ÖZER AÇIKLADI

YKS ve LGS sınavları için tarih bilgisi merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Özer açıklamasında, ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de ''Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 2023 sınav ve seçim tarihlerinin benzerlik göstermesi sonrası ÖSYM sınav takvimini geri çekmişti. Deprem felaketi nedeniyle tarihlerde değişiklik olabilir.

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

YKS'DE ÇIKACAK KONULAR

YKS’ye girecek öğrenciler 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak. Bakan Özer, ''Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınıfı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' sözlerine yer verdi.



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2023 YKS başvuru tarihleri için gözler ÖSYM'de!
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