Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS birincilerinin isimlerini açıkladı.
2024 YKS birincileri açıklandı
ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti.
Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şunları kaydetti:
"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."
Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç - Mersin,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş - İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir - Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan,
Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, - İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, - İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, - İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, - İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, - Ankara"
Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
2024 YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?
Adaylar “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilir.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite adayları tercihlerini yapabilecek. ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.