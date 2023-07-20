|
Özgün

YKS birincisi kim oldu açıklandı! 2023 TYT, AYT, YKS birincisi hangi ilden çıktı?

YKS birincisi araştırmaları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanırken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS birincisini açıkladı. Üniversite sınavında kaç kişinin birinci olduğu ve YKS birincilerinin hangi ile ve ilçelerden çıktığı belli oldu. Peki YKS birincisi kim oldu 2023? TYT, AYT, YKS birincisi hangi ilden çıktı, şampiyon kim oldu, tam puan alan var mı?

10:39 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS birincileri

YKS birincileri

Üniversite sınav sonuçları sonrası YKS birincisi en çok merak edilenler arasında yer aldı. YKS birincisi ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. YKS birincisi geçen sene hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce testinde full çeken ve 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu olmuştu. YKS birincisi Kuyucu'nun Kocaeli Darıca'da yaşıyordu.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldığını duyurdu. Özvar, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtirken YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS birincileri de belli oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

TYT, AYT, YDT 1.'Sİ KİM OLDU, HANGİ İLDEN ÇIKTI?

TYT BİRİNCİSİ

Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu

AYT BİRİNCİLERİ

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT BİRİNCİLERİ

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

2022 YKS BİRİNCİLERİ İSİMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)



#YKS
#YKS birincisi
#yks birincileri
#yks dereceye girenler
#2023 yks
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eşit ağırlık bölümleri neler?