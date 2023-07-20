YKS birincileri
Üniversite sınav sonuçları sonrası YKS birincisi en çok merak edilenler arasında yer aldı. YKS birincisi ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından açıklandı. YKS birincisi geçen sene hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce testinde full çeken ve 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu olmuştu. YKS birincisi Kuyucu'nun Kocaeli Darıca'da yaşıyordu.
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldığını duyurdu. Özvar, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtirken YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS birincileri de belli oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
TYT, AYT, YDT 1.'Sİ KİM OLDU, HANGİ İLDEN ÇIKTI?
Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
2022 YKS BİRİNCİLERİ İSİMLERİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)