YKS
YKS 2023 sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde İstanbul ve Ankara'dan üniversite sınavına girecek öğrenciler için duyuru geldi. Üniversite sınavının uygulanacağı 17 Haziran Cumartesi ile 18 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. Hafta sonu otobüs, metro, vapur bedava mı?
YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek."
YKS GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI?
İETT sayfasında yer alan açıklama ise şu şekilde:
"17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir.
Ek sefer uygulaması yapılan hatlar ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz."
17-18 HAZİRAN'DA METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
YKS'ye ilişkin yapılan açıklamaya göre vapur, metro, metrobüs ve İETT otobüsleri ile ulaşım ücretsiz olacak.