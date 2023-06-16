Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, öğrenciler kadar ebeveynlerin de büyük oranda kaygılı olduğunu ifade eden psikolojik danışman Bahadır Recep Gündüz, “Öncelikle YKS’nin zekayı ölçmediğini unutmamalı ve her şartta çocuğunuzu desteklemelisiniz. Şu zamanlarda sizlerin destekleri onlar için oldukça önemli” diyerek ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.