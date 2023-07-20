YKS
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI 2023?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.
ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuzda 2022 yılına ilişkin sayısal veriler yer alacak. Adaylar geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan puanları baz alarak tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2023 YKS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2023 YKS bölüm bölüm kontenjanlar açıklanmadı. YKS kontenjanlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
2023 YKS sonuçları açıklandı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.