17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen

ÖSYM'nin son dakika açıklaması ile açıklandı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda tamamlanan üniversite sınavı sonuçlarının ardından Önlisans ve Lisans için tercihler alınmaya başlayacak. Peki, 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu?