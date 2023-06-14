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YKS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihleri arasında uygulanacak. Üniversite sınavına sayılı günler kala adaylar çeşitli konularla ilgili soru işaretlerine yanıt aranmaya başladı. Bunlardan biri de ‘YKS oturumlarında yapılan yanlışlar doğru cevapları götürüyor mu?’ sorusu oldu. Peki YKS’de yanlış doğruyu götürüyor mu? Kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? İşte detaylar.

14:47 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?

YKS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?

YKS 2023'ün ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Saat 10.15’de başlayacak sınav 165 dakika sürecek. Sınava sayılı günler kala adayların merak ettiği konular arasında ‘YKS’de yanlış doğruyu götürüyor mu?, Kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor’ yer aldı. İşte detaylar.

YKS OTURUMLARINDA YAPILAN YANLIŞLAR DOĞRU CEVAPLARI GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. ÖSYM’nin sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

‘Yapılan her yanlış doğru cevaplarınızın 0,25’ini götürmektedir. Kısacası 4 Yanlış 1 Doğruyu götürmektedir.’

YKS KONULARI

TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.

AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Fakat üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir.




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#Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
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