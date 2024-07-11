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YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı? Geçen sene YKS hangi tarihte açıklanmıştı?

"YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuçlara yönelik araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı? Geçen sene YKS hangi tarihte açıklanmıştı?

17:06 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
YKS 2024 sınav sonuç takvimi
YKS 2024 sınav sonuç takvimi

"YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı? Geçen sene YKS hangi tarihte açıklanmıştı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav telaşını geride bırakan üniversite adayları YKS sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 SONUÇ TARİHİ

2024 YKS kılavuzuyla sonuçların ilan edileceği tarih belli olmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

#YKS
#ÖSYM
#yks sonuçları
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