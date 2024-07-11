"YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı? Geçen sene YKS hangi tarihte açıklanmıştı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav telaşını geride bırakan üniversite adayları YKS sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 SONUÇ TARİHİ

2024 YKS kılavuzuyla sonuçların ilan edileceği tarih belli olmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?