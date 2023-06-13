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2024 YKS sınavı ne zaman?

YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanan sınavlarından oluşmaktadır. YKS 2024 sınav tarihleri ÖSYM tarafından belirlenecek takvime göre belli oluyor. 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu mu, 2024 YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

09:48 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
YKS 2024 sınav tarihi

YKS 2024 sınav tarihi

Ortaöğretim eğitiminden sonra istediği üniversitede eğitim görmek isteyen adayların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına katılıyor. 2023 YKS sınavına günler kala 2024 YKS sınav tarihi de merak kazandı.

2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS sınavının genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa YKS 2024 sınavının tahmini olarak 22-23 haziran 2024 yılında yapılması bekleniyor. Kesin 2024 ÖSYM takvimi ile YKS 2024 sınav tarihi belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS KONULARI

TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.

AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Fakat üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir.

YKS (TYT-AYT) Soru Dağılımları

Sınavın soru dağılım ise şu şekildedir:

TYT Soru Dağılımı

*TÜRKÇE : 40 soru

*MATEMATİK : 40 soru

*Sosyal Bilimler

Tarih : 5 soru

Coğrafya : 5 soru

Felsefe : 5 soru

Din Kültürü : 5 soru

*Fen Bilimleri

Fizik : 7 soru

Kimya : 7 soru

Biyoloji : 6 soru

TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.

Ayt Soru Dağılımı

Bu oturumdaki soru dağılım ise şu şekildedir:

Türk Dili Ve Edebiyatı: 24 soru

Sosyal Bilimler-1

Tarih: 10 soru

Coğrafya: 6 soru

Sosyal Bilimler-2

Tarih: 11 soru

Coğrafya: 11 soru

Felsefe Grubu : 12 soru

Din Kültürü: 6 soru

Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri

Fizik: 14 soru

Kimya: 13 soru

Biyoloji: 13 soru

YKS’nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi’dir. Bu sınav YKS’nin üçüncü oturumu olup AYT’den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.



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#ÖSYM
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