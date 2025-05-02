YKS SINAVI NE ZAMAN 2025? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavdan bir hafta önce ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden edinebilecek.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.