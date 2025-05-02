YKS SINAVI NE ZAMAN 2025? YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, sınavın ne zaman ve nerede yapılacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS oturumlarının tarihleri netleşti.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavdan bir hafta önce ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden edinebilecek.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.