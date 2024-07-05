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2024 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınav sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM AİS YKS sonuç öğrenme

YKS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. YKS kapsamında düzenlenen merkezi sınav, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Üç oturumda şeklinde yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç açıklama ekranı kontrol ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM YKS üniversite sonuç tarihini açıkladı. İşte merakla beklenen o tarih...

14:18 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:04 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
YKS sonuçları
YKS sonuçları

Üniversite sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgulama ekranı

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı

Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar, puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak. YKS tercihleri ne zaman başlayacak açıklanmadı fakat geçen yıl 20 Temmuz'da sonuçlar ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmış ve 27 Temmuz'da ise tercihler alınmaya başlanmıştı.


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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2024? Açıköğretim sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?