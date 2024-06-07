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2024 YKS Üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) yarın yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Sınav günleri güvenlik amacıyla 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak ve nüfus müdürlükleri açık tutulacak. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ÖSYM YKS üniversite sonuç tarihini açıkladı.

14:23 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
YKS sonuçları
YKS sonuçları

YKS sınav soruları ve cevapları ile birlikte YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 8-9 Haziran tarihinde ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 3 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavda sonuçlar ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu yanıt arıyor.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

NE KADAR SÜRE VERİLECEK?

Yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek.

Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.



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