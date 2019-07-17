YKS sonuçları açıklandı! YKS'de bir soru iptal edildi!

Milyonlarca öğrencinin geleceğinde kritik bir sınav olan YKS açıklandı. YKS sınavında bir soru iptal edildi.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2019 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim.

YKS SONUÇ SORGULAMA

YKS'DE 1 SORU İPTAL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2019-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

ERKEN BAŞVURU BURS İMKANI

2019-2020 Akademik yılında, YKS sonuçları ile üniversite tercih edecek adaylara, üniversitelere erken başvurularında ek burs imkanı tanınıyor.2019-2020 Akademik yılında, YKS sonuçları ile Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ’yü tercih edecek olan adaylara yönelik erken başvuruda ek yüzde 20 burs fırsatı sunuyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 7 farklı ülkede bulunan kampüsleri, 200’e yakın dünya üniversitesi ile akademik işbirliği ve bünyesinde 135 farklı ülkeden 20 bin’e yakın öğrencisi bulunduğu belirtilirken, yeni öğrenci adaylarına, erken başvuru halinde ek olarak yüzde 20 burs fırsatı sundukları ifade edildi. Erken başvuru bursunun yanı sıra, tercihlerinde, ilk 3 tercinde üniversitenin burssuz programlarını tercih eden adaylara, kazandıkları bölüme, yüzde 50 burslu yerleşme fırsatı yakalayacakları ifade edildi. Kazanılan bursların, bünyelerinde ki 7 farklı ülkede bulunan uluslararası kampüslerde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada, bursların 7 yıl boyunca kesintisiz devam ettiği vurgulandı.