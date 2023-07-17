Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Adaylar şimdi YKS sonuçları için gün sayıyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda tamamlanan üniversite sınavı sonuçları ardından tercihler alınmaya başlayacak.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI 2023?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2023 YKS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2023 YKS bölüm bölüm kontenjanlar açıklanmadı. . YKS tercih süreci başlayınca YKS kontenjanlarının açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.



