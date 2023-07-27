YKS 2023 tercih süreci başladı

27 Temmuz tarihinde başlayacak olan YKS tercih maratonu öncesi gözler tercih kılavuzu ile detaylara çevrildi. Tercih kılavuzu Ösym YÖK ATLAS tercih robotu ile adaylar yarından itibaren 13 gün süresince ÖSYM AİS ekranından tercihlerini yapacak. Peki, YKS önlisans lisans tercih sihirbazı YÖK ATLAS tercih robotu nasıl kullanılır? Hangi bölüm kaç puanla alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...