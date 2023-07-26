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YÖK ATLAS ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? Önlisans- Lisans tercih robotu

27 Temmuz tarihinde başlayacak olan YKS tercih maratonu öncesi gözler tercih kılavuzu ile detaylara çevrildi. Tercih kılavuzu Ösym YÖK ATLAS tercih robotu ile adaylar yarından itibaren 13 gün süresince ÖSYM AİS ekranından tercihlerini yapacak. Peki, YKS önlisans lisans tercih sihirbazı YÖK ATLAS tercih robotu nasıl kullanılır? Hangi bölüm kaç puanla alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

15:22 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YÖK ATLAS

YÖK ATLAS

YÖK Atlas tercih robotunda üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları bulunuyor. Peki, YKS üniversite tercihleri YÖK ATLAS tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. Peki, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümler dahilinde kullanılabilecek olan YÖK ATLAS tercih robotu ve detaylı bilgiler

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.


#üniversite tercihleri
#yök
#yök atlas
#yks tercihleri
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