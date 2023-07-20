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2023 YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak

17-18 Haziran'da gerçekleştirilen 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte 2023 YKS tercih ekranı...

10:05 . 20/07/2023 الخميس
Yeni Şafak
YKS

YKS

YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 Perşembe günü sonuç sayfasında erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından YKS tercih tarihleri de açıklandı.

2023 YKS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 3,5 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 17 ve 18 Haziran'da düzenlenen üniversite sınavının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz itibarıyla açıklandı. Öğrenciler üniversite taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları ışığında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA!

"Soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır"

Sınava ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu:

"Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.



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