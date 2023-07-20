TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları iyi bir üniversite kazanma hayaliyle YKS'ye katılan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran'da düzenlenen YKS sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı.

ise bugün açıklanmış oldu.