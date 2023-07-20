YÖK atlas
YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. İşte YÖK atlas tercih robotu hakkında merak edilen güncel bilgiler...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTUNDA HANGİ BİLGİLER VAR?
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.
Uzmanlar adayların tercihte bulunurken, sadece puan veya sıralama odaklı değil, kendi kişisel ilgi alanları ve özelliklerine göre bir liste hazırlaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.