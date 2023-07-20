|
Özgün

YÖK ATLAS tercih robotu ile nasıl tercih yapılır? YKS Önlisans- Lisans tercihleri

YÖK atlas tercih robotu, 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve ön lisans öğrencileri tarafından merak konusu oldu.. Yükseköğretim programları atlası ile öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık tercihlerini gerçekleştirecekler. Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması, taban ve taban puanları baz alınarak üniversite tercihleri yapılacak. Bu aşamada YÖK tarafından sunulan YÖK Atlas tercih robotu kolaylık sağlıyor. Peki, YKS 2023 tercihlerinde YÖK ATLAS tercih robotu ile nasıl tercih yapılır? Tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

12:14 . 20/07/2023 Thursday
Yeni Şafak
YÖK atlas

YÖK atlas

YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. İşte YÖK atlas tercih robotu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTUNDA HANGİ BİLGİLER VAR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

Uzmanlar adayların tercihte bulunurken, sadece puan veya sıralama odaklı değil, kendi kişisel ilgi alanları ve özelliklerine göre bir liste hazırlaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

#YÖK
#YÖK atlas
#tercih robotu
#yks tercihi
#yks
#üniversite tercihleri
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ODTÜ 2 yıllık, 4 yıllık en küçük en büyük taban puanları