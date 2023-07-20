YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. İşte YÖK atlas tercih robotu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTUNDA HANGİ BİLGİLER VAR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

Uzmanlar adayların tercihte bulunurken, sadece puan veya sıralama odaklı değil, kendi kişisel ilgi alanları ve özelliklerine göre bir liste hazırlaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.