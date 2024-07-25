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YKS tercih ekranı açıldı! 2024 YÖK ATLAS YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

YKS tercih ekranı üniversite adayları tarafından sık sık aratılıyor. YKS puanlarının açıklanmasının ardından YKS tercih süreci başladı. Üniversite adayları istedikleri üniversiteleri seçmek için tercih yapacak. YKS tercih işlemleri 25 Temmuz itibariyle başlamış oldu. Bu kapsamda adaylar YÖK ATLAS tercih robotunu da kullanarak tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercihlerinde kaç üniversite yazılır? YÖK Tercih robotuİşte YKS 2024 tercih sürecine ilişkin önemli bilgiler...

09:16 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:16 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
YKS
YKS

ÖSYM 2024 YKS kılavuzu araştırılıyor. 2024 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandığından beri merakla beklenen YKS tercih dönemi bugün (25 Temmuz) itibarıyla başladı. YKS tercihlerine ilişkin detaylı bilgiler adaylar tarafından araştırılıyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapabilecek. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. YÖK Atlas tercih robotunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

YKS için son süreç başladı ve öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteleri tercih edebilecek. Öğrenciler,
adresinden 2 Ağustos’a kadar tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

2024 YKS'DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Adayların 2024 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listeye alınabilen 24 bölüm tercih listesine yazabilmektedir. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurma zorunluluğu bulunmuyor.


Üniversite tercihi yaparken bunlara dikkat edin! YKS tercih sıralaması nasıl olmalı? YKS tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

YSK tercih işlemleri başlıyor. Üniversite tercihleri 25 Temmuz itibariyle yapılacak. Hedeflerindeki bölüm ve okulları listesine yazan adaylar, puan ve sıralama gibi kriterlere göre en uygun okula yerleştirilecek. YKS tercihini ilk kez yapacak adaylar tercih işlemleri ve sıralama ile ilgili bazı detayları araştırıyor. YKS tercihleri nasıl yapılır, ilk sıra önemli mi? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte üniversite tercihleri yaparken dikkat edilmesi gerekenler...


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