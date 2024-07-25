ÖSYM 2024 YKS kılavuzu araştırılıyor. 2024 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandığından beri merakla beklenen YKS tercih dönemi bugün (25 Temmuz) itibarıyla başladı. YKS tercihlerine ilişkin detaylı bilgiler adaylar tarafından araştırılıyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapabilecek. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. YÖK Atlas tercih robotunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
YKS TERCİH SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
2024 YKS'DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?
Adayların 2024 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listeye alınabilen 24 bölüm tercih listesine yazabilmektedir. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurma zorunluluğu bulunmuyor.