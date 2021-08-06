YKS tercih ekranı: YÖK ATLAS YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

ÖSYM 2021 YKS kılavuzu araştırılıyor. 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandığından beri merakla beklenen YKS tercih dönemi dün (5 Ağustos) itibarıyla başladı. YKS tercihlerine ilişkin detaylı bilgiler adaylar tarafından araştırılıyor.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapabilecek. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. YÖK Atlas tercih robotunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor.

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YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

YKS için son süreç başladı ve öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteleri tercih edebilecek. Öğrenciler, https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Ağustos’a kadar tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos’ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

2021 YKS'DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listeye alınabilen 24 bölüm tercih listesine yazabilmektedir. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurma zorunluluğu bulunmuyor.