YKS tercih hakkı
Milyonlarca öğrenci sınav sonucunda aldıkları puanlara göre tercihlerine başlayacak. YÖK Atlas YKS tercih robotu öğrencilere tercih listelerinin hazırlama imkanı sunacak. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak. 2023 YKS tercihleri sonuçların açıklanmasından sonra gerçekleşecek. Peki, 2022 YKS'de kaç tercih hakkı var?
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?
Üniversite sınavında başarı gösterip tercih hakkı elde eden aday 24 tercihte bulunabilecek.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2023 YKS taban puanları ve kontenjaları yayınlanmadı. Tercih yapacak adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN?
YKS sonuçları açıklandıktan sonra YKS tercih tarihleri duyurulacak. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu paylaşarak tüm detaylara yer verecek.