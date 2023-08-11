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YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları merakla beklenirken, üniversite adaylarının gözü ve kulağı ÖSYM tarafından duyurulacak olan son dakika açıklamasında. Öğrenciler, aldıkları puanlar ve tercihler doğrultusunda hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenerek yeni bir döneme adım atacaklar. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı....

08:29 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
YKS tercih sonuçları

YKS tercih sonuçları

Yeni eğitim döneminde üniversiteye adım atma hayali kuran milyonlarca aday YKS tercih sonuçları için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme için gün bilgisi paylaşılmadı ancak geçmiş dönemin açıklama tarihleri ipucu veriyor. Üniversite kayıt tarihleri ve geçmiş senelerin açıklanma zamanları göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarih aralığında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Bu yıl üniversite kayıtlarının 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacak olması sebebiyle YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



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