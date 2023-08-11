Yeni eğitim döneminde üniversiteye adım atma hayali kuran milyonlarca aday YKS tercih sonuçları için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme için gün bilgisi paylaşılmadı ancak geçmiş dönemin açıklama tarihleri ipucu veriyor. Üniversite kayıt tarihleri ve geçmiş senelerin açıklanma zamanları göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14 Ağustos 2023 ile 18 Ağustos 2023 tarih aralığında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.