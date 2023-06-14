ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS - TYT ve AYT oturumları için tarihler belli oldu. 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS - TYT - AYT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi 17 Haziran 2023 (Cumartesi)

Saat 10.15 başlayacak, 165 dakika sürecek

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi , 18 Haziran 2023 (Pazar)

Saat 10.15 başlayacak, 180 dakika sürecek

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi 18 Haziran 2023 (Pazar),

Saat 15.45, başlayacak 120 dakika sürecek

YKS KONULARI

TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.

AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Fakat üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.

YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerine ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.







