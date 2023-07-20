YKS
YKS sonuçları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökmüştü. Günlerdir süren heyecanlı bekleyiş ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son buldu.
"YKS'DE SORU İPTALİ YOK"
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS’de herhangi bir sorunun iptal edilmediğini açıkladı.
Ersoy "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." dedi.