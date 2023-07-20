2023 YKS taban puanları merak konusu oldu. ÖSYM'nin sınav sonuçları açıklamasıile YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları için araştırmalar başladı. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı tercih süreci, 20 Temmuz'da sonuçların yayımlanmasının ardından başlayacak. YKS taban puanları ve başarı sıralamaları Önlisans ve Lisans olarak iki ayrı tabloda hazırlanıyor. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?