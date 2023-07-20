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ÖSYM Başkanı Ersoy: "YKS'de soru iptali yok"

YKS sonuçları 2023 son dakika ÖSYM tarafından erişime açıldı. 17-18 Haizran’da düzenlenen sınava katılan adaylar sınavdan elde ettikleri AYT, TYT ve YDT puanlarını, doğru yanlış cevap sayılarını sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabiliyor. "YKS'de soru iptali var mı?" sorusuna ÖSYM Başkanı'ndan açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS’de herhangi bir sorunun iptal edilmediğini açıkladı.

08:56 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS

YKS

YKS sonuçları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökmüştü. Günlerdir süren heyecanlı bekleyiş ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son buldu.

"YKS'DE SORU İPTALİ YOK"

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS’de herhangi bir sorunun iptal edilmediğini açıkladı.

Ersoy "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." dedi.




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