8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, adaylar için merakla beklenen bir sürecin ardından açıklandı. 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı YÖK tercih robotu , tercih maratonunda adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında YKS tercih robotu 2024 adaylar tarafından gündeme geldi. Peki, YÖK Atlas tercih robotu ile nasıl tercih yapılır?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.

Kılavuzda yer alan kurallara göre adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

Detaylı Üniversite Bilgileri: YÖK Atlas Tercih Robotu , Türkiye'deki tüm üniversitelerin bölümleri hakkında detaylı bilgiler sunar. Bölümlerin kontenjanları, taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları gibi kritik bilgiler adayların erişimine sunulur.

LİSANS TERCİH SİHİRBAZI

2024 YKS sınavında lisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşabileceğiniz bu modül, şehir, burs oranı ve üniversite türüne göre sorgulama yapma imkânı sunuyor. Öğrenciler, kendi kriterlerine en uygun lisans programlarını bu sihirbaz sayesinde kolayca bulabiliyorlar.

Lisans programlarından mezun olan öğrencilerin uzmanlık sınavlarındaki başarılarını gösteren bu modül, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarını daha bilinçli yapmalarını sağlıyor. Hangi lisans programlarının mezunlarının ne tür başarılar elde ettiğini görmek mümkün oluyor.

Üniversiteye başlayacak öğrencilerin meslek seçimlerine yol gösterecek bir istatistik sunan bu modül, öğrencilerin seçecekleri meslekler hakkında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı oluyor. Hangi mesleklerin gelecekte daha fazla iş imkânı sunduğunu bu modülde görmek mümkün.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.







