YKS'de tercih sınırı var mı? Kaç tercih hakkı var? YKS'de kimler tercih yapabilir?

YKS TABAN PUANLARI 2024





YKS taban puanları, üniversitelerin belirli bölümlerine yerleşmek için gereken en düşük puanlardır ve her yıl ÖSYM tarafından açıklanır. Bu puanlar, o bölüm için tercih yapan adayların YKS puanları ve kontenjan durumuna göre belirlenir. Adayların sıralamaları, sınav sonuçları ve önceki yılın puanları da taban puanlarının belirlenmesinde etkili olur. Her üniversitenin ve bölümün taban puanı, o bölüme olan talep ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterir.