YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca kişi 2024 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavlarına katıldı. YKS sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. İstediği üniversiteye yerleşmek için adayları şimdi tercih süreci bekliyor. Peki, 2024 YKS'de tercih sınırı var mı? Kaç tercih hakkı var? YKS'de kimler tercih yapabilir? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...
YKS tercihleri ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında adaylar tarafından gündemde. Açıklanan sonuçlara göre adaylar tercih sınırı olup olmadığını, kaç tercih hakkı olduğunu sorguluyor.
YKS BARAJ PUANI KAÇ 2024?
2024 senesinde TYT ve AYT sınavlarında baraj puanı uygulaması ilk kez bulunmamaktadır. öğrenciler, sınav puanlarının dışında ortaöğretim başarı puanları eklenerek oluşacak yerleştirme puanları ile tercih yapabileceklerdir.
YKS'DE TERCİH SINIRI VAR MI, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercih sayısı sınırı vardır. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversite adayları için ÖSYM tercih süreci bilgisi paylaşacak. YKS tercihleri ile ilgili tarihler henüz netleşmedi.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak. 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU
YKS tercih robotu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylara rehberlik eden bir araçtır. Adayların sınav puanları, başarı sıralamaları ve kişisel tercihlerini dikkate alarak, onlara uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini sunar. Bu robot, tercih sürecini kolaylaştırmak ve adayların bilinçli tercihler yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Piyasada çok fazla YKS tercih robotu olsa da en sağlıklı ve en güvenilir olanı YÖK Atlas tercih robotudur.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açıklanacaktı.
Sonuçlar 16 Temmuz açıklandı.
YKS TABAN PUANLARI 2024
YKS taban puanları, üniversitelerin belirli bölümlerine yerleşmek için gereken en düşük puanlardır ve her yıl ÖSYM tarafından açıklanır. Bu puanlar, o bölüm için tercih yapan adayların YKS puanları ve kontenjan durumuna göre belirlenir. Adayların sıralamaları, sınav sonuçları ve önceki yılın puanları da taban puanlarının belirlenmesinde etkili olur. Her üniversitenin ve bölümün taban puanı, o bölüme olan talep ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterir.
YKS TYT AYT 2 YILLIK 4 YILLIK ALAN BÖLÜMLER
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Yerel Yönetimler
YKS'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
YKS sınav sonuçları adayın hangi üniversite ve hangi bölüme girmek istemesiyle doğru orantılıdır. İyi bir üniversite ve iyi bir bölüme girebilmek için YKS'den en az 400 civarında bir puan yapmak gerekir. Ancak bu adayın gideceği ve isteyeceği üniversite ve bölüme göre değişir.