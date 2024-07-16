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YKS'de tercih sınırı var mı? Kaç tercih hakkı var? YKS'de kimler tercih yapabilir?

11:51 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak

YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca kişi 2024 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavlarına katıldı. YKS sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. İstediği üniversiteye yerleşmek için adayları şimdi tercih süreci bekliyor. Peki, 2024 YKS'de tercih sınırı var mı? Kaç tercih hakkı var? YKS'de kimler tercih yapabilir? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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YKS tercihleri ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında adaylar tarafından gündemde. Açıklanan sonuçlara göre adaylar tercih sınırı olup olmadığını, kaç tercih hakkı olduğunu sorguluyor.

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YKS BARAJ PUANI KAÇ 2024?


2024 senesinde TYT ve AYT sınavlarında baraj puanı uygulaması ilk kez bulunmamaktadır. öğrenciler, sınav puanlarının dışında ortaöğretim başarı puanları eklenerek oluşacak yerleştirme puanları ile tercih yapabileceklerdir.

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YKS'DE TERCİH SINIRI VAR MI, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?


YKS tercih sayısı sınırı vardır. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.




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YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?


YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından üniversite adayları için ÖSYM tercih süreci bilgisi paylaşacak. YKS tercihleri ile ilgili tarihler henüz netleşmedi.




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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?


YKS tercihleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılacak. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak. 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.


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YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU


YKS tercih robotu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite ve bölüm tercihi yapacak adaylara rehberlik eden bir araçtır. Adayların sınav puanları, başarı sıralamaları ve kişisel tercihlerini dikkate alarak, onlara uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini sunar. Bu robot, tercih sürecini kolaylaştırmak ve adayların bilinçli tercihler yapmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Piyasada çok fazla YKS tercih robotu olsa da en sağlıklı ve en güvenilir olanı YÖK Atlas tercih robotudur.

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI


YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açıklanacaktı.

Sonuçlar 16 Temmuz açıklandı.


YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI


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YKS TABAN PUANLARI 2024


YKS taban puanları, üniversitelerin belirli bölümlerine yerleşmek için gereken en düşük puanlardır ve her yıl ÖSYM tarafından açıklanır. Bu puanlar, o bölüm için tercih yapan adayların YKS puanları ve kontenjan durumuna göre belirlenir. Adayların sıralamaları, sınav sonuçları ve önceki yılın puanları da taban puanlarının belirlenmesinde etkili olur. Her üniversitenin ve bölümün taban puanı, o bölüme olan talep ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterir.

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YKS TYT AYT 2 YILLIK 4 YILLIK ALAN BÖLÜMLER


Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

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Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler

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YKS'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?


YKS sınav sonuçları adayın hangi üniversite ve hangi bölüme girmek istemesiyle doğru orantılıdır. İyi bir üniversite ve iyi bir bölüme girebilmek için YKS'den en az 400 civarında bir puan yapmak gerekir. Ancak bu adayın gideceği ve isteyeceği üniversite ve bölüme göre değişir. 

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