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YÖKDİL 2 geç başvuru günü belli oldu: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav takvimi

YÖKDİL 2 geç başvuru günü belli oldu: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav takvimi

16:2823/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak?
YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimine göre YÖKDİL 2 geç başvuru günü 25 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Sınava başvurular, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Peki 2025 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL 2 geç başvuru günü ile sınav tarihi belli oldu. Peki YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı YÖKDİL takvimine göre, normal başvuru süreci kaçıran adaylar için geç başvurusunu 25 Haziran 2025 Cuma günü yapacak.

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL 2 sınav tarihi belli oldu. Buna göre; yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek.


#YÖKDİL
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