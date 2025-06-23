Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL 2 geç başvuru günü ile sınav tarihi belli oldu. Peki YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı YÖKDİL takvimine göre, normal başvuru süreci kaçıran adaylar için geç başvurusunu 25 Haziran 2025 Cuma günü yapacak.

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL 2 sınav tarihi belli oldu. Buna göre; yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



