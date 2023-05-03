TRT 1 ekranlarından her salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde Yılmaz’ın yarattığı kargaşadan istifade eden Cem, Ali Fuat’ın cinayeti kendisine itiraf ettiği yalanını sürdürür. “Baban anneni öldürdü, sana söyleyemedik kızım” lafının altını yalanlarla doldurur. Sırf Zeynep’i kaybetmemek için. Ama Zeynep ne olursa olsun Halil’le konuşmadan kimseye inanmayacaktır, ailesine bile. Yürek Çıkmazı 21. bölümü tek parça full youtube linkiyle izlemek ve 22. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.