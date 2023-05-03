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Yürek Çıkmazı 23. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı yeni bölümüyle dün akşam ekran karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Halil, Sefer Göreli’ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat’ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat’ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep’in hayatı tehlikededir, Halil’in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur. Yürek Çıkmazı 22. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 23. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:36 . 3/05/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 22. Bölüm Tek Parça FULL

Yürek Çıkmazı 22. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 22. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Halil, Sefer Göreli’ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat’ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat’ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep’in hayatı tehlikededir, Halil’in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur.

Kader ise Yılmaz’ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil’le birlikte hareket etmeye başlar.

Seray’ı dershaneden bir erkek arkadaşıyla gören Yılmaz sinirden deliye döner. Namusunu ayaklar altına aldığını iddia ederek torununu evlendirme kararı alır. Birsen büyük bir yol ayrımına gelir, babası, Seray’a da aynı kaderi yaşatmak üzeredir.

Caner, sırf Halil’in canını yakmak için Armağan’la iş birliği yaparak Zeynep’e yakınlaşmaya çalışır. Fakat Halil buna asla izin vermeyecektir.

Yılmaz oğluna verdiği sözü tutup Halil’in evine gider. Düşman baba oğul, geçmişin tüm sırlarını konuşmak için son kez karşı karşıya gelecektir.

YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Yürek Çıkmazı 22. bölüm tek parça full izlemek için

YÜREK ÇIKMAZI 23. BÖLÜM FRAGMAN




#Yürek Çıkmazı
#TRT 1
#Halil
#Ali Fuat
#Zeynep
8 minutes ago
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