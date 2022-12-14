Yürek Çıkmazı 7. Bölüm Fragman

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı’nın 6. bölümü yayınlandı. Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı’nın yeni bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler haberimizden full haliyle kesintisiz izleyebilir.
YÜREK ÇIKMAZI 6. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
YÜREK ÇIKMAZI 7. BÖLÜM FRAGMAN
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI
Ayça Bingöl (CENNET)
Alp Navruz (HALİL)
İrem Helvacıoğlu (ZEYNEP)
Mesut Akusta (YILMAZ)
Dilara Aksüyek (FERİDE)
Cemal Toktaş
Bihter Dinçer (BİRSEN)
Erhan Alpay
İlayda Ildır