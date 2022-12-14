Özgün Yürek Çıkmazı 7 Bölüm Fragman
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Yürek Çıkmazı 7. Bölüm Fragman

Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen TRT 1 sevilen ve yeni dizisi Yürek Çıkmazı’nın 6. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizi severlerin heyecanla beklediği bölümde herkesin eteğindeki taşları döktüğü bir hesaplaşma yaşanırken, Feride yıllar önceki gibi geleceklerini belirleyen bir karar verir. Öte yandan dosyanın delil yetersizliğinden kapanacağını öğrenen Halil, kardeşleriyle bir kez daha konuşmak ister. Yürek Çıkmazı’nın son bölümü yani 6. bölümü tek parça full izlemek ve 7. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 6. Bölüm Tek Parça Full İzle
Yürek Çıkmazı 6. bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı’nın 6. bölümü yayınlandı. Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı’nın yeni bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler haberimizden full haliyle kesintisiz izleyebilir.

YÜREK ÇIKMAZI 6. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

YÜREK ÇIKMAZI 7. BÖLÜM FRAGMAN

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

Ayça Bingöl (CENNET)

Alp Navruz (HALİL)

İrem Helvacıoğlu (ZEYNEP)

Mesut Akusta (YILMAZ)

Dilara Aksüyek (FERİDE)

Cemal Toktaş

Bihter Dinçer (BİRSEN)

Erhan Alpay

İlayda Ildır

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