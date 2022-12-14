Yürek Çıkmazı 7. Bölüm Fragman Dünya Kupası sebebiyle bir süre ara verilen TRT 1 sevilen ve yeni dizisi Yürek Çıkmazı’nın 6. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizi severlerin heyecanla beklediği bölümde herkesin eteğindeki taşları döktüğü bir hesaplaşma yaşanırken, Feride yıllar önceki gibi geleceklerini belirleyen bir karar verir. Öte yandan dosyanın delil yetersizliğinden kapanacağını öğrenen Halil, kardeşleriyle bir kez daha konuşmak ister. Yürek Çıkmazı’nın son bölümü yani 6. bölümü tek parça full izlemek ve 7. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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