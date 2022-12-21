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Yürek Çıkmazı 8. Bölüm Fragman

TRT 1 ekranlarından her salı saat 20:00’de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 7. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin bu bölümünde çocukluğu boyunca; sesini duyurmaya, babasının üstlerine kapattığı kapıları açtırmaya çalışan Halil bu sefer eşikte duran korkunç adamı yıkıp geçmeye kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacaktır. Yürek Çıkmazı 7. bölümü tek parça full izlemek ve 8. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 7. Bölüm Tek Parça Full İzle
Yürek Çıkmazı 7. bölüm

TRT 1 sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 7. bölümü yayınlandı. Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 7. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Yürek Çıkmazı diğer bölümlerini tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM FRAGMAN

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

Ayça Bingöl (CENNET)

Alp Navruz (HALİL)

İrem Helvacıoğlu (ZEYNEP)

Mesut Akusta (YILMAZ)

Dilara Aksüyek (FERİDE)

Cemal Toktaş

Bihter Dinçer (BİRSEN)

Erhan Alpay

İlayda Ildır

Yürek Çıkmazı 7. Bölüm Fragman
ÖZGÜN
Yürek Çıkmazı 7. Bölüm Fragman
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