Yürek Çıkmazı 8. Bölüm Fragman TRT 1 ekranlarından her salı saat 20:00’de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin 7. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin bu bölümünde çocukluğu boyunca; sesini duyurmaya, babasının üstlerine kapattığı kapıları açtırmaya çalışan Halil bu sefer eşikte duran korkunç adamı yıkıp geçmeye kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacaktır. Yürek Çıkmazı 7. bölümü tek parça full izlemek ve 8. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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