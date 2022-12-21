Yürek Çıkmazı 8. Bölüm Fragman

TRT 1 sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 7. bölümü yayınlandı. Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
YÜREK ÇIKMAZI 7. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
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YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM FRAGMAN
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI
Ayça Bingöl (CENNET)
Alp Navruz (HALİL)
İrem Helvacıoğlu (ZEYNEP)
Mesut Akusta (YILMAZ)
Dilara Aksüyek (FERİDE)
Cemal Toktaş
Bihter Dinçer (BİRSEN)
Erhan Alpay
İlayda Ildır