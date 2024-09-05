ÖSYM, 2024-TR-YÖS/2 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylara daha fazla zaman tanımak amacıyla başvuru süresini 15 Eylül'e kadar uzattı. Peki Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/2) ne zaman?
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?
2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/2) ne zaman?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/2) 27 Ekim'de uygulanacak.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Nedir?
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye'deki üniversitelere yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin akademik yeterliliklerini ölçmeyi hedefler.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına Kimler Başvurabilir?
• Yabancı uyruklular,
• Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular / mavi kartlılar
• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
• Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular,
• KKTC uyruklu olup; bu ülkede ikamet eden ve ortaöğrenimini (lise) KKTC’de tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.