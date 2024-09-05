|
Özgün

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı: 2024-TR-YÖS/2 başvuruları için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, sınava başvurular 15 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, yurtdışından Türkiye'deki üniversitelere başvuracak öğrencilere yönelik düzenlenmektedir. Peki 2024-TR-YÖS/2 başvurusu nasıl yapılır? YÖS sınavı ne zaman?

13:34 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru ve sınav tarihi
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM, 2024-TR-YÖS/2 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylara daha fazla zaman tanımak amacıyla başvuru süresini 15 Eylül'e kadar uzattı. Peki Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/2) ne zaman?

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?

2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/2) ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/2) 27 Ekim'de uygulanacak.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye'deki üniversitelere yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, öğrencilerin akademik yeterliliklerini ölçmeyi hedefler.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına Kimler Başvurabilir?

• Yabancı uyruklular,

• Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular / mavi kartlılar

• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,

• Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular,

• KKTC uyruklu olup; bu ülkede ikamet eden ve ortaöğrenimini (lise) KKTC’de tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.


ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS, ÖSYM'nin adaylara sunduğu Aday İşlemleri Sistemi'nin kısaltmasıdır. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. AİS şifresi, ÖSYM'nin online hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan kişisel bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı
#2024 TR YÖS
#ÖSYM
21 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” ile tahaahhütname onayı ekranı