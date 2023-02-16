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Zekat ne zaman verilir, kime verilir, ne kadar verilir, nasıl hesaplanır?
Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.
Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, "nisab miktarı malı olan müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan" sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir.
Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirlemektedir. 2023 yılı için fitre miktarı 70 TL olarak açıklandı.
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.