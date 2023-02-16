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Zekat ne zaman kimlere verilir? Diyanet yanıtladı

2023 yılı fitre bedeli belirlendi. Fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekat vermek isteyenler Ramazan girmeden zekatın verilip verilmeyeceği konusunda araştırma yapıyor. Zekatın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi dilerse nisaba ulaşmış olan malın zekatını sene dolmadan önce de verebilir. Peki zekat kime verilir, kime verilmez?

11:57 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zekat ne zaman verilir, kime verilir, ne kadar verilir, nasıl hesaplanır?

Zekat ne zaman verilir, kime verilir, ne kadar verilir, nasıl hesaplanır?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Zekat kime verilir?

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin
müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş
ve
hür olması
bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd).

Zekan ne zaman verilir?

  • Zekat vermek için belirli bir zaman olmadığı gibi Ramazan ayı içinde de belirli bir günü yoktur. Ramazan’dan önce ve Ramazan’ın ilk günlerinde zekatın verilmesi, zekatın yoksullara faydalı olma amacını yerine getirir. Dolayısıyla zekatın Ramazan’ın sonlarına bırakılmaması daha hikmetli ve faydalıdır.

Fitre nedir?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, "nisab miktarı malı olan müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan" sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir.

Fitre miktarı ne kadar?

Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirlemektedir. 2023 yılı için fitre miktarı 70 TL olarak açıklandı.

Fitre ne zaman verilir?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.



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2 hours ago
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Zekat ne zaman kimlere verilir? Diyanet yanıtladı
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