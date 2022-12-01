Kış lastiği cezası ne kadar, kış lastiği takmamanın cezası kaç lira?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Kış lastiği zorunlu araçlar denetlenecek ve kış lastiği olmayan araçlara ceza uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

1 Aralık 2022 tarihinde başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artarak 2 bin 534 TL olacak.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ÖNEMLİ!

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

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Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

HUSUSİ DEĞİL, TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.