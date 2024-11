Kış turizminin gözdesi Akdağ sezona hazır

Turizmin her alanında önde bir şehir olmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Doğan, “Samsun’umuz yazın ayrı kışın ayrı güzellikleri barındırıyor. Biz şehrimizde her mevsim turizmin aktif ve yoğun olması gerektiğine inanıyoruz. Samsun’da hedefimiz tüm turizm destinasyonlarında 12 ay turizm. Kış turizmi dendiğinde de akla Samsun gelsin Akdağ Kayak Merkezi gelsin istiyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizim odağımız her zaman Samsun, her zaman Samsun’umuzun güzellikleri, değerleri. Bu noktada üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Samsun’umuzun değerlerini daha ileri taşımayı, bu güzellikleri herkese tanıtmayı gaye ediniyoruz. Odağımız Samsun’umuzdan ayrılmasın” dedi.