Trabzon’da ’TRAMAR’ açıldı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

“Belediyecilik bir yönüyle halka bütünüyle hizmet etmektir. Sadece su, altyapı işi değildir; halkımızın yaşamına dokunmaktır. Halkımızın doğumundan ölümüne kadar bütün sorunlarıyla muhatap olmaktır. AK Parti belediyecilik anlayışı, eser ve hizmet siyasetinin yanında sosyal belediyecilik anlayışıdır. Belediyecilik işinin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ülkemizin her noktasında olduğu gibi şehrimizde de bu anlayışı ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren emeklilerimize ve gençlerimize kolaylıklar sağladık. Açılışını yaptığımız TRAMAR ile halkımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatla erişmesi bu anlamda önemlidir. Attığımız adımlar aynı anlayışla devam ediyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüzle beraber müzakeresini yaptık, protokolünü imzaladık. Ben huzurlarınızda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir iş ortaya çıktı. Biz belediyeyiz, bizim işimiz ticaret yapmak değil; esnafımızla rekabet etmek asla değil. Vatandaşımızın uygun şartlarda en azından temel gıda maddelerine ulaşımları konusunda piyasadan daha uygun şartları temin etmeyi ve sunmayı amaçlıyoruz. Şu anda piyasadan en az yüzde 30 gibi bir farkla bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Burada yerli ve organik ürünlerimizi satacağız. Derdimiz vatandaşımıza hizmet etmektir”