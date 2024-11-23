Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği zorunlu araçlar denetlenecek ve kış lastiği olmayan araçlara ceza uygulanacak. Peki, 2024 kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

1 Aralık 2024 tarihinde başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2025'te sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ÖNEMLİ!

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

HUSUSİ DEĞİL, TİCARİ ARAÇLARDA ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.







