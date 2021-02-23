Türkiye plaka kodları: 02 plaka kodu nerenin?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken veya bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir plaka takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehire ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 02 plaka kodu ile karşılaştığında, 02 plaka kodu nerenin, 02 plaka kodu hangi şehire aitti diye düşünmeye başlar. İşte bu soruların yanıtını ve o şehire ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz.

02 Plaka Kodu Nerenin?

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman şehri adını Cumhuriyet döneminde almıştır. Adıyaman şehrinin yüz ölçümü toplamı 7.614 km2’dir. Şehrin rakımı 669 metre yani 2.194 ft’dir. 02 plaka kodu Adıyaman şehrine aittir. 2020 yılında yapılan nüfus ölçümlerine göre şehrin nüfusu 310.644’tür. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ili, batısında Gaziantep ili, güneydoğusunda Şanlıurfa ili ve doğusunda Diyarbakır ili bulunur. Adıyaman şehir merkezi Orta Fırat bölümünde yer alır.

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Adıyaman Nüfusu

Adıyaman ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan sayıma göre Adıyaman ilinin 1965 yılındaki sayımında toplam nüfus 73.679 çıkmıştır. Adıyaman ilinde en son nüfus sayımı ise 2020 yılında yapılmıştır. Bu sayıma göre Adıyaman nüfusu toplamda 310.644 çıkmıştır. Bu toplam nüfusun 263.790 kişisi şehirde yaşıyor iken 46.854 kişisi kırsal kesimde yaşıyordur.

Adıyaman Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Adıyaman ili 370 25’ ile 380 11’ kuzey enlemi ile 370 ve 390 doğu boylamları arasında konumlanmıştır. Adıyaman’ın bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Adıyaman ilinin şehir merkezi Orta Fırat bölgesinde yer alır. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ilinin Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri yer alır. Adıyaman’ın batısında Kahramanmaraş ilinin Merkez ve Pazarcık ilçeleri yer alırken doğusunda Diyarbakır ilinin Çermik ve Çüngüş ilçeleri yer alır. Güneybatıda Gaziantep ilinin Araban ilçesi ile komşu olan Adıyaman ili güneydoğuda Şanlıurfa ilinin Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti ilçeleri ile sınır komşusudur. Adıyaman ilinin yüz ölçümü 7.614 kilometredir ve ilin rakımı 669 metredir.

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Adıyaman Tarım Ürünleri

Kırsal kesimlerde yaşayan Adıyaman halkının çoğunluğu tarım ile uğraşırlar. Adıyaman ilinin özellikle Tut ilçesinde birçok çeşit bitki türü yetiştirilir. Adıyaman tarım ürünleri arasında antep fıstığı, pamuk, pirinç, buğday, arpa, nohut, fasulye, mercimek, tütün, soğan, sarımsak, biber, salatalık, domates, patlıcan, karpuz ve diğer sebze türleri yer alır. Ayrıca kiraz, kayısı, şeftali ve erik gibi meyvelerinde üretimleri yapılır. Adıyaman’daki tarım arazileri engebeli bir yapı gösterir ve küçük parsellerden oluşur. Adıyaman’daki en önemli tarım ürünleri arasında ekonomik getirisi yüksek olan antep fıstığı, pamuk ve buğday bulunur.

Adıyaman Gezilecek Yerler

Adıyaman kültürel açıdan çok zengin olan bir şehirdir. Adıyaman’da gezilecek yerler arasında birçok tarihi yapılar bulunur. Adıyaman’da görülmesi gereken yerler şunlardır:

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· NEMRUT DAĞI: 1987’de UNESCO tarafından Dünya Miras listesine eklenen 2.150 metre yüksekliğe sahip olan bir dağdır.

· CENDERE KÖPRÜSÜ: Dünyada kullanılan en eski köprülerden birisidir. Kahta ve Sincik ilçelerini birbirine bağlayan Roma döneminde yapılan 2. en geniş köprüdür.

· PİRİN ÖREN YERİ: Diğer adı Perre Antik Kentidir. Bu antik kent Kommagene ülkesinin en büyük beş şehrinden birisiydi. Bu sebeple Pirin Ören yerinde Kommagene ülkesine ait birçok kültürel kalıntı vardır.

· ADIYAMAN MÜZESİ: Adıyaman şehir merkezinde 22.000 eserin bulunduğu bir müzedir. Bu müze pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere açıktır.

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Adıyaman Telefon Kodu

Her şehrin kendine ait bir telefon kodu vardır. Aranmak istenen numara için önce alan kodu yazılır ardından telefon numarası girilmelidir. Adıyaman telefon kodu 0416’dır. Adıyaman ilçeleri arasında arama yapılırken telefon kodu girilmesine gerek yoktur fakat şehirler arası arama yapılacaksa telefon kodu kullanılmalıdır.

Adıyaman Posta Kodu

Adıyaman ilinde 9 adet ilçe bulunur. Bu sebeple Adıyaman posta kodu her ilçeye göre farklıdır. Adıyaman ilinin ilçelere göre posta kodları şunlardır:

Adıyaman merkez için 02230

Besni ilçesi için 02300

Çelikhan ilçesi için 02600

Gerger ilçesi için 02700

Gölbaşı ilçesi için 02530

Kahta ilçesi için 02450

Samsat ilçesi için 02800

Sincik ilçesi için 02920

Tut ilçesi için 02350

Adıyaman İlçeleri

Adıyaman ilinde dokuz adet ilçe bulunur. Adıyaman ilçeleri namaz vakitleri ve hava durumu raporlarına ulaşabileceğiniz linkleri de her ilçenin altına gelecek şekilde haberimizde derledik. Adıyaman ilçeleri şunlardır:

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Besni

Adıyaman Besni Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Adıyaman Besni Hava Durumu için Tıklayın.

Çelikhan

Adıyaman Çelikhan Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Çelikhan Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Gerber

Adıyaman Gerber Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Gerber Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Gölbaşı

Adıyaman Gölbaşı Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Gölbaşı Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Kahta

Adıyaman Kahta Hava Durumu için Tıklayın.

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Adıyaman Kahta Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Samsat

Adıyaman Samsat Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Samsat Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Sincik

Adıyaman Sincik Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Sincik Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Tut

Adıyaman Tut Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Tut Namaz Vakitleri için Tıklayın.

Adıyaman merkez

Adıyaman Merkez Hava Durumu için Tıklayın.

Adıyaman Merkez Namaz Vakitleri için Tıklayın.

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