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02 Plaka nerenin? 02 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

02 Plaka nerenin? 02 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

15:2118/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
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02 plaka kodu
02 plaka kodu

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 02 numaralı plaka kodudur. Türkiye'de plakalar 01-81 arası rakamlarla araçların kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. Peki, 02 plaka nerenin? 02 plaka kodu hangi ile aittir?

Araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin?

02 plaka Adıyaman şehrine aittir. 02 plaka kodu bulunan araçlar, Adıyaman iline kayıtlı demektir.

  • Plakalar hakkında daha fazla detay için

plaka kodları

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02 Plaka Koduna Sahip Adıyaman'ın ilçelerine ait Plaka Harf Kodları

Adıyaman Merkez İlçe

02 AC 001 » 02 AZ 999

02 FA 001 » 02 FR 999

02 HA 001 » 02 HZ 999

02 J 0001 » 02 J 1999

02 A 0001 » 02 A 9999

02 M 0001 » 02 M 2000

02 MA 001 » 02 MZ 999

02 S 0001 » 02 S 9999

02 T 0001 » 02 T 2000

02 T 5000 » 02 T 6000

Kahta

02 D 6000 » 02 D 6999

02 J 6000 » 02 J 6999

02 KA 001 » 02 KH 999

02 M 4001 » 02 M 4030

02 S 6000 » 02 S 6999

02 T 4001 » 02 T 4040

02 T 6001 » 02 T 6005

Besni

02 D 2000 » 02 D 2999

02 DA 001 » 02 DC 999

02 DV 001 » 02 DZ 999

02 J 2000 » 02 J 2999

02 M 3000 » 02 M 3999

02 S 2000 » 02 S 2999

02 TA 001 » 02 TA 999

02 T 2001 » 02 T 2999

Gölbaşı

02 D 5000 » 02 D 5999

02 EA 001 » 02 EA 999

02 ED 001 » 02 EE 999

02 EL 001 » 02 EL 999

02 EN 001 » 02 N 999

02 M 2000 » 02 M 2999

02 EZ 001 » 02 EZ 999

02 T 3001 » 02 T 3999

Gerger

02 D 4000 » 02 D 4999

02 J 4000 » 02 J 4999

02 S 4000 » 02 S 4999

Sincik

02 D 8000 » 02 D 8999

02 J 8000 » 02 J 8999

02 S 8000 » 02 S 8999

Samsat

02 D 7000 » 02 D 7999

02 J 7000 » 02 J 7999

02 S 7000 » 02 S 7999

02 plaka koduna sahip Adıyaman'ın Nüfusu

02 plaka koduna sahip Adıyaman ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan sayıma göre Adıyaman ilinin 1965 yılındaki sayımında toplam nüfus 73.679 çıkmıştır. Adıyaman ilinde en son nüfus sayımı ise 2020 yılında yapılmıştır. Bu sayıma göre
Adıyaman nüfusu
toplamda 310.644 çıkmıştır. Bu toplam nüfusun 263.790 kişisi şehirde yaşıyor iken 46.854 kişisi kırsal kesimde yaşıyordur.

Plakası 02 olan Adıyaman Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

02 plaka numarası olan Adıyaman ili 370 25’ ile 380 11’ kuzey enlemi ile 370 ve 390 doğu boylamları arasında konumlanmıştır.
Adıyaman’ın bölgesi
Güneydoğu Anadolu bölgesidir.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman şehri adını Cumhuriyet döneminde almıştır. Adıyaman şehrinin yüz ölçümü toplamı 7.614 km2’dir. Şehrin rakımı 669 metre yani 2.194 ft’dir. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ili, batısında Gaziantep ili, güneydoğusunda Şanlıurfa ili ve doğusunda Diyarbakır ili bulunur.

Adıyaman ilinin şehir merkezi Orta Fırat bölgesinde yer alır. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ilinin Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri yer alır. Adıyaman’ın batısında Kahramanmaraş ilinin Merkez ve Pazarcık ilçeleri yer alırken doğusunda Diyarbakır ilinin Çermik ve Çüngüş ilçeleri yer alır. Güneybatıda Gaziantep ilinin Araban ilçesi ile komşu olan Adıyaman ili güneydoğuda Şanlıurfa ilinin Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti ilçeleri ile sınır komşusudur.

02 Plaka Numarasıyla Adıyaman'ın Tarım Ürünleri

Kırsal kesimlerde yaşayan Adıyaman halkının çoğunluğu tarım ile uğraşırlar. Adıyaman ilinin özellikle Tut ilçesinde birçok çeşit bitki türü yetiştirilir.
Adıyaman tarım ürünleri
arasında antep fıstığı, pamuk, pirinç, buğday, arpa, nohut, fasulye, mercimek, tütün, soğan, sarımsak, biber, salatalık, domates, patlıcan, karpuz ve diğer sebze türleri yer alır. Ayrıca kiraz, kayısı, şeftali ve erik gibi meyvelerinde üretimleri yapılır. Adıyaman’daki tarım arazileri engebeli bir yapı gösterir ve küçük parsellerden oluşur. Adıyaman’daki en önemli tarım ürünleri arasında ekonomik getirisi yüksek olan antep fıstığı, pamuk ve buğday bulunur.

Adıyaman Gezilecek Yerler

Adıyaman kültürel açıdan çok zengin olan bir şehirdir.
Adıyaman’da gezilecek yerler
arasında birçok tarihi yapılar bulunur. Adıyaman’da görülmesi gereken yerler şunlardır:
NEMRUT DAĞI:
1987’de UNESCO tarafından Dünya Miras listesine eklenen 2.150 metre yüksekliğe sahip olan bir dağdır.
CENDERE KÖPRÜSÜ:
Dünyada kullanılan en eski köprülerden birisidir. Kahta ve Sincik ilçelerini birbirine bağlayan Roma döneminde yapılan 2. en geniş köprüdür.
PİRİN ÖREN YERİ:
Diğer adı Perre Antik Kentidir. Bu antik kent Kommagene ülkesinin en büyük beş şehrinden birisiydi. Bu sebeple Pirin Ören yerinde Kommagene ülkesine ait birçok kültürel kalıntı vardır.
ADIYAMAN MÜZESİ:
Adıyaman şehir merkezinde 22.000 eserin bulunduğu bir müzedir. Bu müze pazartesi günleri hariç her gün ziyaretçilere açıktır.

Adıyaman Telefon Kodu

Her şehrin kendine ait bir telefon kodu vardır. Aranmak istenen numara için önce alan kodu yazılır ardından telefon numarası girilmelidir.
Adıyaman telefon kodu
0416’dır. Adıyaman ilçeleri arasında arama yapılırken telefon kodu girilmesine gerek yoktur fakat şehirler arası arama yapılacaksa telefon kodu kullanılmalıdır.

Adıyaman Posta Kodu

Adıyaman ilinde 9 adet ilçe bulunur. Bu sebeple
Adıyaman posta kodu
her ilçeye göre farklıdır. Adıyaman ilinin ilçelere göre posta kodları şunlardır:
  • Adıyaman merkez için 02230
  • Besni ilçesi için 02300
  • Çelikhan ilçesi için 02600
  • Gerger ilçesi için 02700
  • Gölbaşı ilçesi için 02530
  • Kahta ilçesi için 02450
  • Samsat ilçesi için 02800
  • Sincik ilçesi için 02920
  • Tut ilçesi için 02350

Adıyaman İlçeleri

Adıyaman ilinde dokuz adet ilçe bulunur. Adıyaman ilçeleri namaz vakitleri ve hava durumu raporlarına ulaşabileceğiniz linkleri de her ilçenin altına gelecek şekilde haberimizde derledik.
Adıyaman ilçeleri
şunlardır:
  • Besni
  • Çelikhan
  • Gerber
  • Gölbaşı
  • Kahta
  • Samsat
  • Sincik
  • Tut
  • Adıyaman merkez

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02 plaka koduna ait Adıyaman ili hakkında haber, hava durumu, namaz saatleri ve tüm seçim sonuçları bilgisine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.



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