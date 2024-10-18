02 Plaka nerenin? 02 plaka kodu hangi ilin, neresidir?

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 02 numaralı plaka kodudur. Türkiye'de plakalar 01-81 arası rakamlarla araçların kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. Peki, 02 plaka nerenin? 02 plaka kodu hangi ile aittir?
Araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin?
02 plaka Adıyaman şehrine aittir. 02 plaka kodu bulunan araçlar, Adıyaman iline kayıtlı demektir.
- Plakalar hakkında daha fazla detay için
plaka kodları
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02 Plaka Koduna Sahip Adıyaman'ın ilçelerine ait Plaka Harf Kodları
02 AC 001 » 02 AZ 999
02 FA 001 » 02 FR 999
02 HA 001 » 02 HZ 999
02 J 0001 » 02 J 1999
02 A 0001 » 02 A 9999
02 M 0001 » 02 M 2000
02 MA 001 » 02 MZ 999
02 S 0001 » 02 S 9999
02 T 0001 » 02 T 2000
02 T 5000 » 02 T 6000
02 D 6000 » 02 D 6999
02 J 6000 » 02 J 6999
02 KA 001 » 02 KH 999
02 M 4001 » 02 M 4030
02 S 6000 » 02 S 6999
02 T 4001 » 02 T 4040
02 T 6001 » 02 T 6005
02 D 2000 » 02 D 2999
02 DA 001 » 02 DC 999
02 DV 001 » 02 DZ 999
02 J 2000 » 02 J 2999
02 M 3000 » 02 M 3999
02 S 2000 » 02 S 2999
02 TA 001 » 02 TA 999
02 T 2001 » 02 T 2999
02 D 5000 » 02 D 5999
02 EA 001 » 02 EA 999
02 ED 001 » 02 EE 999
02 EL 001 » 02 EL 999
02 EN 001 » 02 N 999
02 M 2000 » 02 M 2999
02 EZ 001 » 02 EZ 999
02 T 3001 » 02 T 3999
02 D 4000 » 02 D 4999
02 J 4000 » 02 J 4999
02 S 4000 » 02 S 4999
02 D 8000 » 02 D 8999
02 J 8000 » 02 J 8999
02 S 8000 » 02 S 8999
02 D 7000 » 02 D 7999
02 J 7000 » 02 J 7999
02 S 7000 » 02 S 7999
02 plaka koduna sahip Adıyaman'ın Nüfusu
Plakası 02 olan Adıyaman Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman şehri adını Cumhuriyet döneminde almıştır. Adıyaman şehrinin yüz ölçümü toplamı 7.614 km2’dir. Şehrin rakımı 669 metre yani 2.194 ft’dir. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ili, batısında Gaziantep ili, güneydoğusunda Şanlıurfa ili ve doğusunda Diyarbakır ili bulunur.
Adıyaman ilinin şehir merkezi Orta Fırat bölgesinde yer alır. Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ilinin Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri yer alır. Adıyaman’ın batısında Kahramanmaraş ilinin Merkez ve Pazarcık ilçeleri yer alırken doğusunda Diyarbakır ilinin Çermik ve Çüngüş ilçeleri yer alır. Güneybatıda Gaziantep ilinin Araban ilçesi ile komşu olan Adıyaman ili güneydoğuda Şanlıurfa ilinin Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti ilçeleri ile sınır komşusudur.
02 Plaka Numarasıyla Adıyaman'ın Tarım Ürünleri
Adıyaman Gezilecek Yerler
Adıyaman Telefon Kodu
Adıyaman Posta Kodu
- Adıyaman merkez için 02230
- Besni ilçesi için 02300
- Çelikhan ilçesi için 02600
- Gerger ilçesi için 02700
- Gölbaşı ilçesi için 02530
- Kahta ilçesi için 02450
- Samsat ilçesi için 02800
- Sincik ilçesi için 02920
- Tut ilçesi için 02350
Adıyaman İlçeleri
- Besni
- Çelikhan
- Gerber
- Gölbaşı
- Kahta
- Samsat
- Sincik
- Tut
- Adıyaman merkez
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