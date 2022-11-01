0850 ile başlayan numaralar nedir?

0850 Numara, diğer adıyla konumdan bağımsız numara, genellikle şirketlerin çağrı merkezlerinin tercih ettiği, 0212,0216 ‘lı numaralar gibi bir coğrafyaya bağlı olmaksızın tüm illerden tahsis edilip kullanılabilen numaralardır. Yani 0850'li numaralar sadece bir numara değil, çağrı merkezlerine yönlendirme servisidir.

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALARI ARAMAK ÜCRETLİ Mİ?

0850'li numaralar yönüne yapılan aramalar tüm operatörler tarafından şehir içi gibi ücretlendirilir.

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR NASIL ENGELLENİR?

Android Cihazlar için 0850’li numara Engelleme

Özellikle son günlerde Google harita kaydınız silinecektir gibi yapılan santral aramaları için bir çok engelleme yöntemi mevcut. Bu yöntemlerden ilki Android cihazlar için sizi arayan rahatsız eden numaraları engelleyebildiğiniz “engelle” menüsüdür.

Mi Marka Telefonlar için 0850’li numara Engelleme

Mi marka telefon kullananlar için; Çağrı ayarlarından engelli listesi seçeneğine devamında engellenen numaralara girip alttaki ekle yazısına tıklayıp gelen listeden ön ek ekle yazanı seçip açılan ekrandan engellemek istediğiniz numaraların başlangıcını yazmanız yeterli olacaktır.

REKLAM

Iphone Cihazlar için 0850’li numara Engelleme

App Store’a gidin ve istenmeyen telefon aramalarını tespit edip engelleyen bir uygulama indirin. Farklı uygulama geliştiricileri tarafından üretilen ve bu özelliğe sahip birden fazla uygulamayı indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayarlar > Telefon’a gidin. Arama Engelleme/No. Belirleme’ye dokunun. Bu Uygulamaların Aramaları Engellemesine ve Arayan Numarayı Sağlamasına İzin Verin bölümünde uygulamayı açın veya kapatın. Ayrıca uygulamaların sırasını önceliğe göre değiştirebilirsiniz. Düzenle’ye dokunmanız ve uygulamaları istediğiniz sıraya sürüklemeniz yeterlidir.

Vodafone Kullananlar için 0850’li numara Engelleme

Kapat yazıp 7232’ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. Eğer bu numaralardan gelen çağrıları yetkili mercilere şikayet etmek istiyorsanız Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi linkini ziyaret edip T.C. Ticaret Bakanlığı icari Elektronik İleti Şikayet Sistemi’ni kullanabilirsiniz. Yine bir diğer yöntem BTK Online Şikayet formudur.

REKLAM

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR GÜVENİLİR Mİ?

Küçük büyük tüm işletmeciler tarafından kullanılan tüm numaralar hepsi devlete aittir. BTK tarafından işletmecilere tahsis edilen 850’li ve 444’lü numaraların hepsinin de itibarlı numaralardır. Yani 0850 ile başlayan numaralar güvenli numaralardır.

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALAR NEDEN ARAR?

Bankaların, hava yolu ve otobüs firmalarının, e-ticaret sitelerinin ve farklı sektörlerde birçok kurumsal firmanın çağrı merkezi numarası ya da iletişim numarası olarak karşımıza çıkan 0850 ile başlayan numaralar bir kampanya yada herhangi bir bilgilendirme amaçlı vatandaşları aramaktadır.

0850 İLE BAŞLAYAN NUMARALARI SORGULAMA

0850 ile başlayan numaraları sorgulamak için TIKLAYIN.