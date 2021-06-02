Özgün 1 dolar ne kadar? Analistlerin dolar yorumu ne?
ÖZGÜN HABERLER

1 dolar ne kadar? Analistlerin dolar yorumu ne?

1 dolar 8,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. Dolar dün gece tarihinin en yüksek seviyesi 8,80 TL'yi gördü. Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi AA
1 dolar ne kadar? Analistlerin dolar yorumu ne?
ABD Doları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,4725 ve en yüksek 8,5419 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 8,5370 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 8,7738 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 8,6260'tan işlem görüyor. Avro/TL, tarihi yükseğini 10,7119'a taşımasının ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 10,5380'den, sterlin/TL de yüzde 1 yükselişle 12,2010'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1'lik artışla 90 kritik seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

ANALİSTLERİN DOLAR YORUMU

Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın video konferans yöntemiyle düzenleyeceği yatırımcı toplantısında verilecek mesajların izleneceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

​Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi.
Okullu çiftçiye100 bin TL hibe

Okullu çiftçiye
100 bin TL hibe

​Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.
İhracatta büyük artış

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'le ilişkilere dair açıklama.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi.

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

Verilen karşılıkta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği iftiraları, tanık olduğu “gerçeklermiş” gibi anlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.