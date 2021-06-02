1 dolar ne kadar? Analistlerin dolar yorumu ne?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,4725 ve en yüksek 8,5419 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 8,5370 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 8,7738 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 8,6260'tan işlem görüyor. Avro/TL, tarihi yükseğini 10,7119'a taşımasının ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 10,5380'den, sterlin/TL de yüzde 1 yükselişle 12,2010'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1'lik artışla 90 kritik seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

ANALİSTLERİN DOLAR YORUMU

Analistler, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.

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Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın video konferans yöntemiyle düzenleyeceği yatırımcı toplantısında verilecek mesajların izleneceğini bildirdi.