Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı
Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig’de, 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Yeni Malatyaspor’un katılamayacak olması nedeniyle 18 takım üzerinden rekabet edilecek.
Trendyol 1. Lig ne zaman başlayacak?
34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig’e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig’e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig’e düşecek.
Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos’ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık’ta son bulacak. 12 Ocak 2024’te başlayacak ikinci yarı ise, 12 Mayıs 2024’te son bulacak. Ardından play-off serisi ise 3 hafta sürecek. Türkiye’de 31 Mart 2024’de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 28. hafta müsabakaları, hafta içi 2, 3 ve 4 Nisan 2024’de gerçekleşecek.
Fikstür anahtarı sistemi nedir?
İlk kez kullanılan “fikstür anahtarı” sistemine göre hiçbir takım düzenli olarak başka takımı takip etmeyecek ve takımlar hiçbir zaman üst üste deplasman ya da iç sahada oynayamayacak.
Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları hangileri?
Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle:
- Gençlerbirliği – Ümraniyespor
- Şanlıurfaspor – Altay
- DyorEx Boluspor – Adanaspor
- Ankara Keçiörengücü – Eyüpspor
- Kocaelispor – Manisa FK
- Tuzlaspor – Çorum FK
- Erzurumspor FK – Bandırmaspor
- Göztepe – Sakaryaspor
- Bitexen Giresunspor – Bodrumspor
Trendyol 1. Lig'de derbi tarihleri
Trendyol 1. Lig'de derbi haftaları ise şöyle:
- 4. hafta: Altay - Göztepe
- 17. hafta: Sakaryaspor - Kocaelispor
- 21. hafta: Göztepe - Altay
- 34. hafta: Kocaelispor - Sakaryaspor