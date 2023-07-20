Süper Lig fikstürü kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig’de 4 takımın küme düşeceğini duyurdu. Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2023-2024 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi maç tarihleri futbolseverlerin takibinde. Sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi rakibi 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris oldu. Fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk maçı hangi takımlar ile oynayacağı, ilk derbi maçı tarihi gibi bilgiler netleşecek. Peki yeni sezon derbi maç tarihleri ne zaman oynanacak?