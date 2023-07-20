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Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig’in ardından 1. Lig’de de fikstür çekimi gerçekleştirildi. 34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig’e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig’e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig’e düşecek. Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos’ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık’ta son bulacak. Trendyol 1. Lig'de derbi maçları hangi hafta oynanacak? İşte Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın fikstürü.

09:12 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig’de, 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerden Yeni Malatyaspor’un katılamayacak olması nedeniyle 18 takım üzerinden rekabet edilecek.

Trendyol 1. Lig ne zaman başlayacak?

34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig’e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig’e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig’e düşecek.

Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos’ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık’ta son bulacak. 12 Ocak 2024’te başlayacak ikinci yarı ise, 12 Mayıs 2024’te son bulacak. Ardından play-off serisi ise 3 hafta sürecek. Türkiye’de 31 Mart 2024’de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 28. hafta müsabakaları, hafta içi 2, 3 ve 4 Nisan 2024’de gerçekleşecek.

Fikstür anahtarı sistemi nedir?

İlk kez kullanılan “fikstür anahtarı” sistemine göre hiçbir takım düzenli olarak başka takımı takip etmeyecek ve takımlar hiçbir zaman üst üste deplasman ya da iç sahada oynayamayacak.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları hangileri?

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle:

  1. Gençlerbirliği – Ümraniyespor
  2. Şanlıurfaspor – Altay
  3. DyorEx Boluspor – Adanaspor
  4. Ankara Keçiörengücü – Eyüpspor
  5. Kocaelispor – Manisa FK
  6. Tuzlaspor – Çorum FK
  7. Erzurumspor FK – Bandırmaspor
  8. Göztepe – Sakaryaspor
  9. Bitexen Giresunspor – Bodrumspor

Trendyol 1. Lig'de derbi tarihleri

Trendyol 1. Lig'de derbi haftaları ise şöyle:

  • 4. hafta: Altay - Göztepe
  • 17. hafta: Sakaryaspor - Kocaelispor
  • 21. hafta: Göztepe - Altay
  • 34. hafta: Kocaelispor - Sakaryaspor

2023-24 Süper Lig fikstür: Yeni sezon derbi maç tarihleri belli oldu mu?
2023-24 Süper Lig fikstür: Yeni sezon derbi maç tarihleri belli oldu mu?

Süper Lig fikstürü kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig’de 4 takımın küme düşeceğini duyurdu. Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2023-2024 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi maç tarihleri futbolseverlerin takibinde. Sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi rakibi 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris oldu. Fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk maçı hangi takımlar ile oynayacağı, ilk derbi maçı tarihi gibi bilgiler netleşecek. Peki yeni sezon derbi maç tarihleri ne zaman oynanacak?


#Trendyol
#1. Lig
#fikstür
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