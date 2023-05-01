1 Mayıs
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. 1 Mayıs'ın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, hangi kurum ve kuruluşların tatil olup hangilerinin olmadığı merak ediliyor. Bunlarda biri de resmi evrak işlerinin gerçekleştirildiği noterler oldu. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü noterler çalışıyor mu?
1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Noterler, PTT’ler, kargolar ve para alışverişinin olduğu birçok kurumda 2 Mayıs 2023 Salı günü işlem yapılabilecek. Yani 1 Mayıs’ta noterler kapalı olacak.
1 MAYIS NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterler çalışmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5892 sayılı yasanın, Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edildi.
5892 sayılı yasa takvimler, 22 Nisan 2009'u gösterdiğinde Meclis'te kabul edilmiştir. Bahsi geçen yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Mayıs resmi tatildir. Bu sebeple noter gibi resmi kurum nitelikte çalışan kurumlarda işlemler bir sonraki iş günü olan Salı günü görülecek.