1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada ve ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. 1 Mayıs'ın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, hangi kurum ve kuruluşların tatil olup hangilerinin olmadığı merak ediliyor. Bunlarda biri de resmi evrak işlerinin gerçekleştirildiği noterler oldu. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü noterler çalışıyor mu?