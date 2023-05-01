Emek ve Dayanışma günü olan ve her yıl kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da coşkuyla karşılandı. İşçi haklarının öneminin vurgulandığı 1 Mayıs günü bankaların vatandaşlara hizmet verip vermediği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Bugün bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 tarihinde Emek ve Dayanışma günü olarak da bilinen işçi bayramı, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

PAZARTESİ BANKALAR İŞLEM YAPACAK MI?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatili nedeniyle pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaklar. Yani pazartesi günü banka şubelerinden işlem yapılamayacak. Ancak ATM’ler ve mobil bankacılık üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinden dolayı, okullar tatil olacak. Öğrenciler hafta sonu tatili ile 1 Mayıs'ı birleştirecek. Yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri (29-30-1 Mayıs) okullar tatil olacak.







