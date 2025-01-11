Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla fenomen haline gelen 1 milyon Mehmet lakaplı Mehmet Bucak kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Renkli videolarıyla binlerce takipçiye ulaşan zihinsel engelli 1 milyon Mehmet lakaplı Mehmet Bucak'ın yarın defnedileceği açıklandı. Peki 1 milyon Mehmet kimdir?





1 MİLYON MEHMET KİMDİR?





Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin'de doğdu. Hayatını kaportacılık yaparak sürdüren Bucak, zamanla sosyal medyada "1 Milyon Mehmet" veya "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınmaya başladı.





İnsanlardan eski parayla 1 milyon istemesi, onun halk arasında bu lakabı almasına sebep oldu. Mersin çarşısının renkli simalarından biri olarak bilinen Bucak, özellikle YouTube ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen oldu.





1 MİLYON MEHMET NEDEN ÖLDÜ?





Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.





'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.





Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.



